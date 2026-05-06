Befesa Aktie
|34,75EUR
|1,40EUR
|4,20%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verwerter von Metallstäuben und Salzschlacken stehe nach einer Phase höhere Kapitalausgaben nun vor einer Phase höherer Auslastungen der aufgebauten Kapazitäten, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Das dürfte die Ergebnisse antreiben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,70 €
|
Abst. Kursziel*:
23,92%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
34,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,74%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
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