Befesa Aktie

34,75EUR 1,40EUR 4,20%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

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06.05.2026 13:35:16

Befesa Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 38 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verwerter von Metallstäuben und Salzschlacken stehe nach einer Phase höhere Kapitalausgaben nun vor einer Phase höherer Auslastungen der aufgebauten Kapazitäten, schrieb Fabian Piasta am Mittwoch. Das dürfte die Ergebnisse antreiben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,70 € 		Abst. Kursziel*:
23,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,74%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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