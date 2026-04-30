Befesa Aktie
|32,60EUR
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|-2,54%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa nach Quartalszahlen des Recyclingspezialisten mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe enttäuscht, und die Mitte der Ebitda-Jahreszielspanne liege 1,7 Prozent unter dem Konsens, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,75 €
|
Abst. Kursziel*:
44,88%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,10%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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