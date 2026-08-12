Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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12.08.2026 07:46:02

Beiersdorf Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Absatz von Produkten der Marke Nivea an die Endabnehmer laste auf dem Wachstum des Konsumgüterkonzerns, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Hamburger müssten sich in dieser Frage strategisch neu ausrichten. Die neuen Zielvorgaben des Managements belegten, dass eine Erholung mehr Zeit benötigen dürfte./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
79,84 € 		Abst. Kursziel*:
-9,82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,61%
Analyst Name::
Bethan Davies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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