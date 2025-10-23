Beiersdorf Aktie

23.10.2025 10:03:54

Beiersdorf Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Nach dem dritten Quartal gebe es Zuversicht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach den Zahlen. Im Fokus stehe die Geschäftsbeschleunigung im vierten Quartal./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
96,64 € 		Abst. Kursziel*:
24,17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
96,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,10%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

