Unilever Aktie
|54,52EUR
|0,70EUR
|1,30%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Das vergleichbare Wachstum des Konsumgüterkonzerns sei geringfügig besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu bleibe die Aktie attraktiv bewertet./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Buy
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,14 £
|
Abst. Kursziel*:
7,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,31 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,74%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|11:40
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:40
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:40
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|54,52
|1,30%
