MTU Aero Engines Aktie
|380,30EUR
|2,60EUR
|0,69%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. MTU habe ein weiteres herausragendes Quartal hinter sich und die Jahresziele höher gesteckt, lautet am Donnerstag die erste Einschätzung von Chloe Lemarie zu den Zahlen des Triebwerkbauers./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
470,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
377,80 €
|
Abst. Kursziel*:
24,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
380,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,59%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
