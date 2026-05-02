Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts einer Großbestellung mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Bei dem Auftrag von Copa Airlines über 40 737-Max nebst einer Option über 20 weitere Flugzeuge handele es sich um einen zuvor nicht offengelegten Deal, schrieb Sheila Kahyaoglu am Dienstagabend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:21 / P.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:21 / P.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 230,72
|
Abst. Kursziel*:
27,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 227,38
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,74%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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