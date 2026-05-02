NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts einer Großbestellung mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Bei dem Auftrag von Copa Airlines über 40 737-Max nebst einer Option über 20 weitere Flugzeuge handele es sich um einen zuvor nicht offengelegten Deal, schrieb Sheila Kahyaoglu am Dienstagabend./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:21 / P.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:21 / P.M.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.