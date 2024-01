NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Analyst Giacomo Romeo begrüßte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Entscheidung, den bisherigen Interimschef Murray Auchincloss dauerhaft zum Konzernlenker zu berufen. Damit ende eine Periode der Unsicherheit. Auchincloss sei der beste unter den internen Kandidaten gewesen und bei Investoren respektiert. Zwar dürfte der Ölkonzern unter ihm die strategische Richtung generell beibehalten. Zu den bald anstehenden Jahreszahlen sei aber sehr wahrscheinlich mit größeren Änderungen unter anderem in Bezug auf die Kapitalverwendung und die Vertriebspolitik zu rechnen./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 03:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2024 / 03:03 / ET





