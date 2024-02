HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 525 auf 510 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der britische Ölkonzern entwickele seine Strategie weiter, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei liege der Schwerpunkt stärker auf der Rendite für die Aktionäre und der Aufrechterhaltung der Barmittel-Generierung in den Bereichen Entdeckung sowie Förderung und weniger auf dem Schuldenabbau./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.