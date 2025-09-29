Saint-Gobain Aktie
|91,44EUR
|0,16EUR
|0,18%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz dürfte um 1,8 Prozent gesunken sein, schrieb Marcus Cole am Freitag in seinem Ausblick. Die Jahresziele sollte der Baustoffkonzern bestätigen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Neutral
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
97,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
90,84 €
|
Abst. Kursziel*:
6,78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
91,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,08%
|
Analyst Name::
Marcus Cole
|
KGV*:
-
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|91,32
|0,04%
