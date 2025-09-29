Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
29.09.2025 08:46:35
Saint-Gobain Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 119 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau sieht bei den europäischen Baustoffherstellern kurzfristig zunehmenden Gegenwind, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison schrieb./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
90,84 €
Abst. Kursziel*:
28,80%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
91,82 €
Abst. Kursziel aktuell:
27,42%
Analyst Name::
Pierre Rousseau
KGV*:
-
|08:46
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
