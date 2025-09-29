TotalEnergies Aktie

53,08EUR -0,97EUR -1,79%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.09.2025 16:13:06

TotalEnergies Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Ölkonzern wie erwartet seine Investitionsziele gesenkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu komme ein Sparprogramm für die kommenden vier Jahre. Am Anlagehintergrund ändere das kaum etwas./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 09:39 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53,94 € 		Abst. Kursziel*:
39,04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,30%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten