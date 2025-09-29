Nike Aktie

59,49EUR 0,45EUR 0,76%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.09.2025 14:23:56

Nike Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Randal Konik in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres sei aufgrund relativ niedriger Vorjahreswerte mit einer deutlich beschleunigten Entwicklung zu rechnen./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 03:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 69,31 		Abst. Kursziel*:
65,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 69,23 		Abst. Kursziel aktuell:
66,11%
Analyst Name::
Randal Konik 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten