Nike Aktie
|59,49EUR
|0,45EUR
|0,76%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte besser als vom Markt erwartet abgeschnitten haben, schrieb Randal Konik in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Für die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres sei aufgrund relativ niedriger Vorjahreswerte mit einer deutlich beschleunigten Entwicklung zu rechnen./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 03:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 115,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 69,31
|
Abst. Kursziel*:
65,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 69,23
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,11%
|
Analyst Name::
Randal Konik
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
26.09.25
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
26.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.25
|Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
25.09.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
25.09.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
22.09.25
|Gewinne in New York: Dow Jones am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.at)