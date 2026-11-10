NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Angelina Glazova in einem am Dienstag vorliegenden ersten Urteil über die Zahlen des dritten Quartals. Sie hält eine leicht positive Kursreaktion für möglich nach zuletzt schlechter Kursentwicklung. Die Messlatte für den nun bestätigten Jahresausblick habe daher sicherlich nicht besonders hoch gelegen./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:11 / GMT



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