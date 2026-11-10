AUTO1 Aktie

17,25EUR -0,12EUR -0,69%
AUTO1 ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 08:50:41

AUTO1 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach der Nominierung von Jörg Pietzner zum neuen Finanzchef mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel sprach am Dienstag in seiner ersten Einschätzung von einer vielversprechenden Personalie. Er sieht darin einen wichtigen Schritt zum Wiederaufbau des Anlegervertrauens. Angesichts des schwachen Konjunkturumfelds und der Preisdynamik am Gebrauchtwagenmarkt glaubt er aber, dass es dem Aktienkurs kurzfristig an Impulsen für eine deutliche Neubewertung mangelt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17,54 € 		Abst. Kursziel*:
65,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68,12%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

mehr Nachrichten

Analysen zu AUTO1

mehr Analysen
08:50 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
05.11.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 AUTO1 Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 17,25 -0,69% AUTO1

Aktuelle Aktienanalysen

12:00 Mayr-Melnhof Karton buy Baader Bank
11:26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:17 UniCredit Overweight Barclays Capital
11:12 PATRIZIA Buy Warburg Research
11:11 GEA Hold Warburg Research
11:09 FUCHS Buy Warburg Research
11:08 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
10:55 Jungheinrich Neutral UBS AG
10:54 Infineon Neutral UBS AG
10:54 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
10:47 Walmart Outperform RBC Capital Markets
10:41 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:20 Hannover Rück Buy UBS AG
10:11 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
09:58 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09:55 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:52 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09:48 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:40 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 GEA Buy Deutsche Bank AG
09:31 Bayer Buy Deutsche Bank AG
09:26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
09:22 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:20 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:17 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:53 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:32 HUGO BOSS Sell Deutsche Bank AG
08:30 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:20 Danone Outperform Bernstein Research
08:19 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:16 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
08:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:14 Unilever Outperform Bernstein Research
08:13 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:51 E.ON Outperform Bernstein Research
07:51 GEA Buy UBS AG
07:50 Engie Outperform Bernstein Research
07:49 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen