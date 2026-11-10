K+S Aktie
|13,38EUR
|-0,08EUR
|-0,59%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Underperform" belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Düngerherstellers habe die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen und auch der freie Cashflow sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Die am unteren Ende höher gesteckte und am oberen Ende gesenkte Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr entspreche im Mittel der Konsensschätzung von 725 Millionen Euro./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
13,63 €
|
Abst. Kursziel*:
-22,96%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
13,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,52%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|13,66
|1,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08:14
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:13
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|GEA Buy
|UBS AG
|07:50
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:16
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|09.11.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|09.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG