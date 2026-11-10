TAG Immobilien Aktie
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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Stephanie Dossmann sah am Dienstag Positives und weniger Positives im Bericht des Immobilienkonzerns. Sie lobte etwa des operativen Gewinn (FFO I) und die Ziele für das neue Jahr. Für weniger gut hält sie das nur stabil gebliebene flächenbereinigte Wachstum in Deutschland sowie auch, dass der Leerstand auf dem Heimatmarkt erneut leicht gestiegen sei./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,90 €
|
Abst. Kursziel*:
9,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,97%
|
Analyst Name::
Stephanie Dossmann
|
KGV*:
-
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