Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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10.11.2026 09:17:40

Infineon Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Overweight" belassen. Die Prognose für Umsatz und Segmentergebnismarge 2026/27 entsprächen weitgehend den Markterwartungen oder lägen sogar leicht darüber, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagmorgen. Der Analyst erinnerte daran, dass Infineon mit seinen Prognosen eher vorsichtig sei. Daher ist er optimistisch. "Das Schlimmste ist überstanden, die Nachrichten waren positiv." Der Markt dürfte die Klarheit begrüßen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51,10 € 		Abst. Kursziel*:
87,87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
51,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
87,28%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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