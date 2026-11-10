OHB Aktie
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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
OHB SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 358 Euro auf "Buy" belassen. Michael Filatov sieht sich am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal in seiner Erwartung bestärkt, dass das Weltraumunternehmen im zweiten Halbjahr starke Auftragseingänge verzeichnen wird. Der Sentinel-3-Satellitenauftrag der Europäischen Weltraumagentur (ESA) sei gesichert und Berichten zufolge könnte das Verteidigungsministerium schon in diesem Jahr eine Entscheidung über die vierte Ausbaustufe des satellitengestützten Kommunikationssystems SATCOMBw treffen. In seinem Kernszenario geht er aber weiter erst Anfang 2027 davon aus./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
358,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
273,00 €
|
Abst. Kursziel*:
31,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
207,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,95%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
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