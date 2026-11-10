Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe mit seinem operativen Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und zugleich die Jahresziele bestätigt, schrieb Philippe Lorrain am Dienstag. Der Analyst hob hervor, dass sich der Risikoausblick für 2030 verbessere./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,28 €
|
Abst. Kursziel*:
93,57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92,78%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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10:59
|ROUNDUP/Keine Überraschung: Jungheinrich senkt 2030er-Ziele - Anleger greifen zu (dpa-AFX)
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|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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21.10.26
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21.10.26
|Börse Frankfurt: Am Mittag Gewinne im SDAX (finanzen.at)
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21.10.26
|Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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13.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS startet Jungheinrich mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro (dpa-AFX)
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08.10.26
|XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
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08.10.26
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Analysen zu Jungheinrich AG
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|Bernstein Research
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|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
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