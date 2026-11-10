NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe mit seinem operativen Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und zugleich die Jahresziele bestätigt, schrieb Philippe Lorrain am Dienstag. Der Analyst hob hervor, dass sich der Risikoausblick für 2030 verbessere./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.