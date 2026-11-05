CTS Eventim Aktie
|64,10EUR
|0,35EUR
|0,55%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkttag des Veranstalters und Ticketvermarkters dürfte es leichte Rückgänge geben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Quartalszahlen. Auf dem Kapitalmarkttag dürften dann Ziele für 2030 veröffentlicht werden./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,35 €
|
Abst. Kursziel*:
55,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,01%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.11.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.11.26
|XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|64,20
|0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research