Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil von Baemin in Südkorea sei im März weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochnachmittag. Damit setze sich der ermutigende Jahresauftakt fort. Die Baemin-Schwäche sei zuvor eine klare Belastung für die Delivery-Hero-Aktie gewesen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 16:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,77 €
|
Abst. Kursziel*:
70,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,17%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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