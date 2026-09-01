Fielmann Aktie

39,30EUR 0,25EUR 0,64%
Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

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01.09.2026 09:35:11

Fielmann Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fielmann von 63 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung aufgrund des Deutschlandgeschäfts erscheine überschaubar, schrieb Michael Kuhn in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
Unternehmen:
Fielmann AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,20 € 		Abst. Kursziel*:
66,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,76%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10.07.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Fielmann AG 39,15 0,26% Fielmann AG

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09:35 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
09:29 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
09:13 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:03 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:02 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:20 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Reckitt Benckiser Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
06:31 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.08.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
28.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
28.08.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
28.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
28.08.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
28.08.26 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 BMW Outperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.26 TRATON Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
27.08.26 BMW Halten DZ BANK
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
27.08.26 EVN buy Baader Bank
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
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