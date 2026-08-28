AstraZeneca Aktie

140,75EUR -0,65EUR -0,46%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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28.08.2026 13:20:07

AstraZeneca Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 17500 Pence auf "Buy" belassen. Die zusätzliche Gabe von TTR-Stabilisatoren habe dem Herzmittel Wainua in der CARDIO-TTRansform-Studie die Show gestohlen, schrieb Michael Leuchten am Freitag nach der Präsentation der Details auf dem ESC-Kardiologenkongress. Der primäre Endpunkt der Studie war verfehlt worden. Dabei habe Wainua allerdings in der deutlich kränkeren Patientengruppe von CARDIO-TTRansform ähnlich stark gewirkt wie in der HELIOS-B-Population./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
141,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
120,70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:20 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
20.08.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
19.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 141,25 -0,11% AstraZeneca PLC

Aktuelle Aktienanalysen

13:20 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
13:16 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
11:48 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
11:46 JENOPTIK Neutral UBS AG
10:47 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:46 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
08:37 Enel Market-Perform Bernstein Research
08:36 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 Novartis Buy Deutsche Bank AG
08:33 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
08:12 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
08:10 Diageo Outperform Bernstein Research
07:20 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 BMW Outperform Bernstein Research
07:05 Givaudan Underperform Bernstein Research
07:05 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 TRATON Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
27.08.26 BMW Halten DZ BANK
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
27.08.26 EVN buy Baader Bank
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
27.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
27.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
27.08.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
27.08.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
27.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
27.08.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
27.08.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
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