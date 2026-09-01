RWE Aktie
|59,98EUR
|1,44EUR
|2,46%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 68 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anlayst Ahmed Farman setzt mit dem höchsten Kursziel am Markt auf immer bessere Langfristaussichten der Essener, wie er am Montag schrieb. RWE sei eine der attraktivsten Wachstumsstorys der Branche mit einem prozentual durchschnittlich zweistelligen Ergebnispotenzial per anno bis in die frühen 2030er Jahre./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,70 €
|
Abst. Kursziel*:
27,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
28.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Börse Frankfurt: DAX steigt mittags (finanzen.at)
|
28.08.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für RWE auf 72 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|58,98
|0,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.