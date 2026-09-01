Unilever Aktie
|56,40EUR
|0,84EUR
|1,51%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Celine Pannuti drückte den Papieren des Konsumgüterkonzerns am Montag in ihrem Branchenausblick für das zweite Halbjahr 2026 zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Sie geht davon aus, dass Unilver die Absatzerwartungen im dritten Quartal übertreffen kann, und sieht auch Überraschungspotenzial für die Marge im Gesamtjahr. Im Fokus stehe zudem der Kapitalmarkttag im November. Insgesamt sieht Pannuti bei Unilever noch deutlichen Bewertungsspielraum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 20:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47,76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
28.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
26.08.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|55,89
|0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:20
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|28.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.