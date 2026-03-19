Delivery Hero Aktie
|15,62EUR
|-0,52EUR
|-3,19%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 34 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des zunehmenden Aktivismus von Anteilseignern, der Bußgelder von Aufsichtsbehörden, neuer Schulden und der EU-Forderung, dass Prosus seine 27-prozentige Beteiligung bis August veräußern müsse, dürfte die Aktie volatil bleiben, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend. Er rechnet weiter mit einer Veräußerung der Aktivitäten in Lateinamerika an Prosus - weitere größere Verkäufe hält er für zunehmend unwahrscheinlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15,91 €
|
Abst. Kursziel*:
75,99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79,31%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
18.03.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen MDAX am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
17.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.03.26
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
17.03.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
17.03.26
|MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
17.03.26