Delivery Hero Aktie

15,62EUR -0,52EUR -3,19%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.03.2026 06:28:08

Delivery Hero Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 34 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des zunehmenden Aktivismus von Anteilseignern, der Bußgelder von Aufsichtsbehörden, neuer Schulden und der EU-Forderung, dass Prosus seine 27-prozentige Beteiligung bis August veräußern müsse, dürfte die Aktie volatil bleiben, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend. Er rechnet weiter mit einer Veräußerung der Aktivitäten in Lateinamerika an Prosus - weitere größere Verkäufe hält er für zunehmend unwahrscheinlich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,91 € 		Abst. Kursziel*:
75,99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79,31%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten