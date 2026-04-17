Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts der Übernahme von Anteilen durch Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Der Ausbau der Beteiligung des Fahrdienstvermittlers sei eine interessante Entwicklung, schrieb Andrew Ross in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt stehe vor dem Hintergrund, dass der Aktionär Prosus seinen Anteil auf einen einstelligen Prozentsatz reduzieren müsse. Dessen Anteil sinke nun von 27 auf 22 Prozent. Es blieben damit noch viele Unwägbarkeiten in einer "speziellen Konstellation" bei dem Essenslieferdienst./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 07:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
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Unternehmen:
Delivery Hero
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
35,10 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20,93 €
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Abst. Kursziel*:
67,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,53%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
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KGV*:
-
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