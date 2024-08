NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Im Kernsegment, dem Geschäft mit Markenpharmazeutika, habe der Arzneimittelhersteller ein solides zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Tochter Arkopharma für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel leide unterdessen immer noch unter dem schwachen Verbraucherverhalten in Frankreich. Er hob zudem die bestätigten Jahresziele hervor./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 03:39 / ET





