Deutsche Bank Aktie
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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit dem Leiter des Privatkundengeschäfts Claudio de Sanctis hätten sein Vertrauen in die Dynamik des Bereichs gestärkt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet hier mit steigenden Markterwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
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Unternehmen:
Deutsche Bank AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
41,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
31,33 €
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Abst. Kursziel*:
30,89%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
31,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
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Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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