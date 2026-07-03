Deutsche Bank Aktie

31,45EUR 0,17EUR 0,53%
Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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03.07.2026 06:29:54

Deutsche Bank Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gespräche mit dem Leiter des Privatkundengeschäfts Claudio de Sanctis hätten sein Vertrauen in die Dynamik des Bereichs gestärkt, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er rechnet hier mit steigenden Markterwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
31,33 € 		Abst. Kursziel*:
30,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
31,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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