FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Kapitalmarkt sei gegenwärtig positiv für die Banken, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Mittwoch. Zudem sollten hohe staatliche Investitionen zu einer steigenden Nachfrage nach Krediten führen. Er rechne mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum des Geldhauses von zehn Prozent jährlich in den kommenden Jahren./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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