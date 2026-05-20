Deutsche Bank Aktie
|28,10EUR
|1,40EUR
|5,22%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Kapitalmarkt sei gegenwärtig positiv für die Banken, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Mittwoch. Zudem sollten hohe staatliche Investitionen zu einer steigenden Nachfrage nach Krediten führen. Er rechne mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum des Geldhauses von zehn Prozent jährlich in den kommenden Jahren./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
28,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
28,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)