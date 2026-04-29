Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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29.04.2026 09:53:25

Deutsche Bank Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Dank der Erträge und der Kostenentwicklung hätten die Frankfurter klar positiv überrascht, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Die guten Erträge gingen indes vor allem auf strategisch weniger wichtige Bereiche wie etwa die Vermögensverwaltung zurück, und bei den Kosten sehe sie angesichts der geplanten Investitionen Risiken. Auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte die enttäuschende Entwicklung bei der Risikovorsorge im Fokus stehen. Zudem falle die Schwäche der harten Kernkapitalquote (CET1) auf./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:45 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Equal Weight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
26,63 € 		Abst. Kursziel*:
20,17%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
26,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,87%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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