Deutsche Bank Aktie
|26,48EUR
|0,12EUR
|0,46%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Equal Weight" belassen. Dank der Erträge und der Kostenentwicklung hätten die Frankfurter klar positiv überrascht, schrieb Flora Bocahut am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Die guten Erträge gingen indes vor allem auf strategisch weniger wichtige Bereiche wie etwa die Vermögensverwaltung zurück, und bei den Kosten sehe sie angesichts der geplanten Investitionen Risiken. Auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte die enttäuschende Entwicklung bei der Risikovorsorge im Fokus stehen. Zudem falle die Schwäche der harten Kernkapitalquote (CET1) auf./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
26,63 €
|
Abst. Kursziel*:
20,17%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,87%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
01.05.26
|DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP: Erste Warnstreiks bei der Postbank (dpa-AFX)