FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Douglas von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal seien ziemlich robust gewesen, allerdings habe sich der Ergebnisausblick der Parfümeriekette verdüstert, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen müsse nun zeigen, dass der Margendruck nur vorübergehend sei./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.