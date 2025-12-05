Novo Nordisk Aktie
|41,76EUR
|0,66EUR
|1,61%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Finanzchef Karsten Munk Knudsen habe den Fokus 2026 auf dem US-Marktstart der Abnehmpille Wegovy und weiteren Pipeline-Fortschritten, schrieb Kerry Holford am Donnerstagabend nach einem Treffen. Der Pipeline messe der Markt auf aktuellem Kursniveau viel zu wenig Wert zu./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
400,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
305,80 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|41,76
|1,61%
