NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Von dem Billigflieger habe es im ersten Geschäftshalbjahr nur wenig Überraschendes gegeben, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bald komme mit dem bisherigen Finanzchef ein "neuer Kapitän" an die Konzernspitze, der wie sein Vorgänger eine Vergangenheit im Tui-Konzern habe. An der Strategie dürfte sich dann wenig ändern./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 22:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 05:00 / UTC



