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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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23.07.2026 10:44:49

Novartis Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal betrachte er die Aktie des Pharmakonzerns weiterhin als fair bewertet, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er gewisse Risiken im Vorfeld der Daten der "Horizon"-Studie zu Pelacarsen./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Hold
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
124,76 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11,83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
124,82 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,87%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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