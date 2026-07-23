FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Zahlen des Schmierstoffherstellers zum zweiten Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
48,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
40,24 €
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Abst. Kursziel*:
19,28%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
40,18 €
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Abst. Kursziel aktuell:
19,46%
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Analyst Name::
Constantin Hesse
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KGV*:
-