FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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23.07.2026 10:41:46

FUCHS SE VZ Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Zahlen des Schmierstoffherstellers zum zweiten Quartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,24 € 		Abst. Kursziel*:
19,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,46%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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