Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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25.06.2026 22:53:41

Ferrari Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Insgesamt erwarte er einen günstigen Produktmix sowie eine positive Preisentwicklung, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Resultate dürften bestätigen, dass der Sportwagenbauer auf dem besten Weg sei, seine Margenprognose zu erreichen. Angesichts der Modellwechsel und des Einstiegs in die vollelektrische Oberklasse wäre dies ein bedeutender Vertrauensbeweis./rob/la/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:56 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Overweight
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
310,00 € 		Abst. Kursziel*:
22,58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
317,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,72%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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