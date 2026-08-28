Fielmann Aktie
|39,40EUR
|-0,15EUR
|-0,38%
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
Fielmann Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette schwächele nur in Deutschland, das habe der Quartalsbericht bestätigt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee. Profitabilität und internationale Dynamik seien beruhigend./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Buy
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,45 €
|
Abst. Kursziel*:
59,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,90%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
|
27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Half-Year Financial Report as at June 30, 2026 (EQS Group)
|
27.08.26
|EQS-News: Fielmann Group AG: Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 (EQS Group)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
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25.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Fielmann auf 'Halten' - Fairer Wert 43 Euro (dpa-AFX)
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25.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
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21.08.26
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Fielmann nach Warnung unter Druck (Dow Jones)
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21.08.26
|Fielmann-Aktie tiefrot: Prognose nach enttäuschender Nachfrageentwicklung gesenkt (dpa-AFX)
|
21.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Fielmann AG
|08:33
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|08:33
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|08:33
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|39,45
|-0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:36
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:10
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK