flatexDEGIRO Aktie

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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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29.07.2026 14:03:43

flatexDEGIRO Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mitsamt angehobener Gewinnprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Christoph Greulich hob in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung die starke Geschäftsdynamik des Onlinebrokers hervor. Derweil seien die Aktien anspruchslos bewertet./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 20:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,04 € 		Abst. Kursziel*:
36,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,80%
Analyst Name::
Christoph Greulich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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