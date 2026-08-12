GFT Aktie

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WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601

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12.08.2026 09:39:03

GFT SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe dank einer guten Kostendisziplin starke Ergebniszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt, schrieb Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung sei solide ausgefallen. Der um 18 Prozent gestiegene Auftragsbestand biete eine solide Basis für weiteres Wachstum./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GFT SE Buy
Unternehmen:
GFT SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,35 € 		Abst. Kursziel*:
49,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,12%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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