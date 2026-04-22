Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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22.04.2026 06:12:56

Fresenius SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Medizinkonzern geht Analyst David Adlington davon aus, dass die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen eine anhaltende Dynamik bei der Tochter Kabi belegen sollten. Bei der Krankenhaustochter Helios seien die Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr indes eine hohe Hürde, schrieb er am Dienstagabend in seinem Ausblick. Angesichts ihrer defensiven Stärke im unsicheren politischen Umfeld sowie der günstigen Bewertung bleibe die Aktie attraktiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43,07 € 		Abst. Kursziel*:
31,41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
42,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,62%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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