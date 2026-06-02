Fresenius Aktie

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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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02.06.2026 16:28:47

Fresenius SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach der Stellungnahme des Bundesrats zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Krankenhausreform auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,60 Euro belassen. Der interessanteste Punkt dabei sei die Forderung der Streichung der Mittelkürzungen für den Zeitraum 2027 bis 2029, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend könnten sich die Aktien des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers erholen./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 13:58 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
56,60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
36,35 € 		Abst. Kursziel*:
55,71%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,11%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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