HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Mit seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) 2024 liegt Analyst Harry Goad am oberen Ende der vom Baustoffkonzern prognostizierten Zielspanne. Dies impliziere ein Wachstum von im Mittel 6 Prozent. 2025 geht Goad davon aus, dass die Heidelberger das Ebit zum Vorjahr nochmals um 8 Prozent steigern werden. Goad behält in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung auch seine langfristig positive Haltung für die Aktie bei. Selbst nach der deutlichen Kurssteigerung im Jahr 2024 erscheine die Bewertung noch immer attraktiv. Für 2025 zählt Goad Heidelberg Materials zu seinen "Top Picks" im Sektor./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.