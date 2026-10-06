RATIONAL Aktie
|577,00EUR
|10,00EUR
|1,76%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der Großküchenausrüster habe auf einer Vorab-Informationsveranstaltung zu den Quartalszahlen einen leicht positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die zum Monatsbeginn wirksam gewordenen Preiserhöhungen kämen ein wenig früher als von ihm angenommen. Dies untermauere die Intention des Managements, die Margen zu verteidigen./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
800,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
575,00 €
|
Abst. Kursziel*:
39,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
577,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,65%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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|07.11.25
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|06.11.25
|RATIONAL Underperform
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|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
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|03.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|577,50
|1,85%
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|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|11:57
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:56
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:55
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:54
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:54
|Eni Buy
|UBS AG
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|11:51
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
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|Deutsche Bank AG
|10:30
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|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
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|09:27
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