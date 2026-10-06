Air Liquide Aktie
|168,78EUR
|-2,24EUR
|-1,31%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Air Liquide von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Gaskonzern biete ein "starkes Trio" aus höheren Margen, steigenden Gewinnen (EPS) und attraktiven Kapitalrückflüssen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Hohe Wechselkosten und Markteintrittsbarrieren sicherten die Preissetzungsmacht und stützten die angestrebte Margensteigerung. Der Ausbau von Halbleiterkapazitäten für KI-Anwendungen treibe die Nachfrage nach margenstarken Spezialgasen an, und steigende Dividenden sowie Aktienrückkäufe erhöhten die Aktionärsrendite./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 10:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
169,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
168,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13:53
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:53
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:53
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|169,26
|-1,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:00
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|13:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|11:57
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:56
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:55
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:54
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:54
|Eni Buy
|UBS AG
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|11:51
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research