Schneider Electric Aktie

263,55EUR -12,95EUR -4,68%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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06.10.2026 12:30:19

Schneider Electric Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die geplante Übernahme des US-Softwareanbieters PTC sei eine böse Überraschung, die den zuvor attraktiven Anlagehintergrund Hinsichtlich des Wachstums des Technologiekonzerns aus eigener Kraft belaste, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die entscheidende Frage sei, warum die Franzosen Milliarden für den Aufbau eines Industriesoftwaregeschäfts ausgäben, das weniger attraktiv erscheine als das Kerngeschäft mit Elektrifizierungs-Hardware. Die Transaktion falle zudem in eine Zeit zunehmender Sorgen, dass Künstliche Intelligenz im Softwaresektor für Verwerfungen sorgen könnte. Allerdings erscheine die negative Kursreaktion der Aktie übertrieben./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
264,05 € 		Abst. Kursziel*:
23,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
263,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Schneider Electric S.A. 264,50 -4,34% Schneider Electric S.A.

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11:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
11:57 L'Oréal Buy UBS AG
11:56 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11:56 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
11:55 TotalEnergies Buy UBS AG
11:54 Shell Neutral UBS AG
11:54 Eni Buy UBS AG
11:52 BP Buy UBS AG
11:51 Daimler Truck Neutral UBS AG
11:51 DHL Group Neutral UBS AG
10:58 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
10:30 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:28 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:27 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
10:27 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:14 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:07 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
08:35 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
05.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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