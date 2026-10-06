Schneider Electric Aktie
|263,55EUR
|-12,95EUR
|-4,68%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Die geplante Übernahme des US-Softwareanbieters PTC sei eine böse Überraschung, die den zuvor attraktiven Anlagehintergrund Hinsichtlich des Wachstums des Technologiekonzerns aus eigener Kraft belaste, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die entscheidende Frage sei, warum die Franzosen Milliarden für den Aufbau eines Industriesoftwaregeschäfts ausgäben, das weniger attraktiv erscheine als das Kerngeschäft mit Elektrifizierungs-Hardware. Die Transaktion falle zudem in eine Zeit zunehmender Sorgen, dass Künstliche Intelligenz im Softwaresektor für Verwerfungen sorgen könnte. Allerdings erscheine die negative Kursreaktion der Aktie übertrieben./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
264,05 €
|
Abst. Kursziel*:
23,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
263,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,32%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
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|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|05.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|264,50
|-4,34%
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|Deutsche Bank AG
|12:10
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|11:57
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:56
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:55
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:54
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:54
|Eni Buy
|UBS AG
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|11:51
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG