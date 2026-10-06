Akzo Nobel Aktie

58,20EUR 0,56EUR 0,97%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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06.10.2026 13:56:18

Akzo Nobel Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom Lack- und Farbenhersteller bekannt gegebene Übereinkunft für einen Verkauf des südostasiatischen Dekorationsgeschäfts an Nippon Paint sei ein positiver Schritt nach vorn, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mne/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58,08 € 		Abst. Kursziel*:
3,31%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12.08.26 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

Akzo Nobel N.V. 58,20 0,97% Akzo Nobel N.V.

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13:51 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
13:51 Roche Outperform Bernstein Research
13:47 GEA Overweight Barclays Capital
13:45 Fraport Underweight Barclays Capital
12:37 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12:30 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:10 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:59 Schneider Electric Buy UBS AG
11:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
11:57 L'Oréal Buy UBS AG
11:56 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11:56 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
11:55 TotalEnergies Buy UBS AG
11:54 Shell Neutral UBS AG
11:54 Eni Buy UBS AG
11:52 BP Buy UBS AG
11:51 Daimler Truck Neutral UBS AG
11:51 DHL Group Neutral UBS AG
10:58 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
10:30 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:28 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:27 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
10:27 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:14 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:07 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
08:35 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
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