Akzo Nobel Aktie
|58,20EUR
|0,56EUR
|0,97%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vom Lack- und Farbenhersteller bekannt gegebene Übereinkunft für einen Verkauf des südostasiatischen Dekorationsgeschäfts an Nippon Paint sei ein positiver Schritt nach vorn, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58,08 €
|
Abst. Kursziel*:
3,31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
58,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Akzo Nobel-Aktie legt zu: Trotz Nippon-Paint-Avancen weiter Kurs auf Axalta-Fusion (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Akzo Nobel-Aktie fällt deutlich: Nippon Paint und Sherwin-Williams lassen Übernahmeinteresse fallen (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Akzo Nobel-Aktie reagiert mit Kursrally: Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams abgelehnt (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|13:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|13:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|58,20
|0,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:00
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|13:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|11:57
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:56
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:55
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:54
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:54
|Eni Buy
|UBS AG
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|11:51
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research