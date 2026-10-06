SUSS MicroTec Aktie
|73,70EUR
|0,20EUR
|0,27%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Chipzulieferers am 5. November habe er seine Schätzungen gesenkt, schrieb Malte Schaumann in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Hintergrund seien zunehmende Hinweise auf Lieferengpässe bei Komponenten, welche kurzfristig ein Risiko bedeuteten. Die Nachfrage sei indes nicht das Problem - der Auftragseingang sollte sehr hoch bleiben./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,30 €
|
Abst. Kursziel*:
43,25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,47%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
09:29
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.10.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
05.10.26
|TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|13:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.08.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|73,45
|-0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:00
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|13:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|11:57
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:56
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:55
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:54
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:54
|Eni Buy
|UBS AG
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|11:51
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research