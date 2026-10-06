Fraport Aktie
|60,60EUR
|-0,90EUR
|-1,46%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte dem Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlih wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Underweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
59,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,72%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
60,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,94%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
09:29
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
29.09.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.26
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
23.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|60,60
|-1,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:00
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|13:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|13:56
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13:45
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|12:37
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|11:57
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|11:56
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:55
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:54
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:54
|Eni Buy
|UBS AG
|11:52
|BP Buy
|UBS AG
|11:51
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:51
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:58
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:27
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research