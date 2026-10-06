Fraport Aktie

60,60EUR -0,90EUR -1,46%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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06.10.2026 13:45:47

Fraport Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte dem Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlih wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Underweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
59,20 € 		Abst. Kursziel*:
-3,72%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
60,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,94%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 60,60 -1,46% Fraport AG

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13:52 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:51 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
13:51 Roche Outperform Bernstein Research
13:47 GEA Overweight Barclays Capital
13:45 Fraport Underweight Barclays Capital
12:37 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12:30 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:10 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:59 Schneider Electric Buy UBS AG
11:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
11:57 L'Oréal Buy UBS AG
11:56 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11:56 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
11:55 TotalEnergies Buy UBS AG
11:54 Shell Neutral UBS AG
11:54 Eni Buy UBS AG
11:52 BP Buy UBS AG
11:51 Daimler Truck Neutral UBS AG
11:51 DHL Group Neutral UBS AG
10:58 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
10:30 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:28 Philips Market-Perform Bernstein Research
10:27 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
10:27 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:27 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:14 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:07 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
08:44 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:37 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
08:35 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:33 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
08:32 Ryanair Outperform Bernstein Research
08:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:00 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:57 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
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